Тренер сборной России по биатлону: Нам надо двигаться в сторону Азии. Участвовать в Азиадах

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о запрете атлетам из страны на участие в международных соревнованиях:

"Морально мы к этому уже приготовились. Вариант: сделать Кубок Евразии. Понятно, что страны в биатлонном плане слабенькие, но нам в любом случае надо двигаться в сторону Азии. Участвовать в Азиадах, которые проходят раз в четыре года, в конце концов".

Спортсменам из РФ и Беларуси запретили участвовать во всех соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с военной агрессией страны в отношении Украины.