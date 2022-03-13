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Тренер сборной России по биатлону: Нам надо двигаться в сторону Азии. Участвовать в Азиадах
Теперь соперники России - Иран и КНДР
Фото: NBC Olympics
Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о запрете атлетам из страны на участие в международных соревнованиях:
"Морально мы к этому уже приготовились. Вариант: сделать Кубок Евразии. Понятно, что страны в биатлонном плане слабенькие, но нам в любом случае надо двигаться в сторону Азии. Участвовать в Азиадах, которые проходят раз в четыре года, в конце концов".
Спортсменам из РФ и Беларуси запретили участвовать во всех соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с военной агрессией страны в отношении Украины.
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