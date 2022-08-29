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IBU оставила квоту Украине на Кубок мира

Биатлон
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IBU оставила квоту Украине на Кубок мира

Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен

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Украина на следующий сезон сохранит квоты на выступление биатлонистов в турнирах под эгидой IBU. Об этом рассказал Директор по спорту и мероприятиям IBU Даниэль Бэм.

"В чрезвычайной политической ситуации, которую у нас есть сейчас, исполнительный комитет IBU руководствуется принципом, что ни одна нация не может страдать. В связи с этим на очередном заседании исполнительного комитета IBU было принято решение о том, что Украинская федерация сохранит такую ​​же квоту на сезон 2022/23, которую имела в прошлом году, или будет иметь квоту, которую получила согласно рейтингу на момент прекращения своего участия в соревнованиях IBU, если такая заработанная квота будет выше, чем в прошлом сезоне, то есть для Кубка мира 7 – зарегистрированных на этапе , 5 – для участия в гонках для мужской и женской команд".

Кубок мира стартует 29 ноября в Контиолахте, Финляндия.

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В статье: IBU
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