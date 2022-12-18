Кубок мира по биатлону. Лиза Тереза Хаузер заняла первое место в масстарте

Завершился первый женский масстарт в текущем сезоне Кубка мира по биатлону. Спортсменки из Украины участия в соревновании не принимали, им не удалось пройти отбор.

Всего в масстарте приняли участие 30 биатлонисток: топ-25 мирового рейтинга, а также следующие пять лучших на этапе в Анси. Первое место по итогам заезда заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Кубок мира по биатлону, масстарт