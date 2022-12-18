Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок мира по биатлону. Лиза Тереза Хаузер заняла первое место в масстарте
Украинки участия не принимали
Фото: Eurosport
Завершился первый женский масстарт в текущем сезоне Кубка мира по биатлону. Спортсменки из Украины участия в соревновании не принимали, им не удалось пройти отбор.
Всего в масстарте приняли участие 30 биатлонисток: топ-25 мирового рейтинга, а также следующие пять лучших на этапе в Анси. Первое место по итогам заезда заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер.
Кубок мира по биатлону, масстарт
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
- Жулья Симон (Франция)
- Анаис Шевалье-Буше (Франция)
- Эльвира Эберг (Швеция)
- Софи Шово (Франция)
- Лу Жанмоно (Франция)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Могильщик Динамо пил и дрался в барах, а сейчас зарабатывает стендапом. Марио Баслер - герой не нашего времени
- Игроки сборной Аргентины решили сделать себе памятную татуировку в случае победы на ЧМ-2022
- Бронза Хорватии, кадровая ситуация Франции, Луческу остается. Главные новости за 17 декабря
- Кубок мира по биатлону. Одна украинка попала в топ-40 гонки
- Ришарлисон набил большое тату с лицом Неймара. Форвард ПСЖ заплатил партнеру 30 тысяч евро, чтобы тот убрал тату
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн