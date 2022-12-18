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Кубок мира по биатлону. Лиза Тереза Хаузер заняла первое место в масстарте

Биатлон
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Украинки участия не принимали

Кубок мира по биатлону. Лиза Тереза Хаузер заняла первое место в масстарте

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Завершился первый женский масстарт в текущем сезоне Кубка мира по биатлону. Спортсменки из Украины участия в соревновании не принимали, им не удалось пройти отбор.

Всего в масстарте приняли участие 30 биатлонисток: топ-25 мирового рейтинга, а также следующие пять лучших на этапе в Анси. Первое место по итогам заезда заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Кубок мира по биатлону, масстарт

  1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
  2. Жулья Симон (Франция)
  3. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
  4. Эльвира Эберг (Швеция)
  5. Софи Шово (Франция)
  6. Лу Жанмоно (Франция)
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В статье: биатлон Лиза Тереза ​​Хаузер Кубок мира по биатлону
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