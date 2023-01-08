Поклюка. Норвегия побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина седьмая

Сегодня, 8 января, в словенской Поклюке в рамках четвертого этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победу в гонке одержала команда Норвегии, серебро завоевали французы, а ТОП-3 замкнули представители Швейцарии.

Что касается украинцев, то наша команда в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко заняла седьмую позицию.

Поклюка. Кубок мира 2022/2023

Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (0+5)

2. Франция (0+6) (+41,0)

3. Швейцария (0+8) (+49,6)

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7. Украина (1+9) (+2.14,1)

Артем Тищенко (0+1) (1+3) (+38,8)

Анастасия Меркушина (0+1) (0+2) (+1.12,7)

Артем Тищенко (0+0; 0+1) (+1.28,1)

Анастасия Меркушина (0+0; 0+1)