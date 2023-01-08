  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Поклюка. Норвегия побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина седьмая
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поклюка. Норвегия побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина седьмая

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Не стыдно

Поклюка. Норвегия побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина седьмая

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 января, в словенской Поклюке в рамках четвертого этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победу в гонке одержала команда Норвегии, серебро завоевали французы, а ТОП-3 замкнули представители Швейцарии.

Что касается украинцев, то наша команда в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко заняла седьмую позицию.

Поклюка. Кубок мира 2022/2023

Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (0+5)

2. Франция (0+6) (+41,0)

3. Швейцария (0+8) (+49,6)

.

.

.

7. Украина (1+9) (+2.14,1)

Артем Тищенко (0+1) (1+3) (+38,8)

Анастасия Меркушина (0+1) (0+2) (+1.12,7)

Артем Тищенко (0+0; 0+1) (+1.28,1)

Анастасия Меркушина (0+0; 0+1)

По теме
yellow-arrow
Поклюка. Тищенко и Цымбал проиграли более пяти минут победителю
yellow-arrow
Пидручный еще не скоро вернется к соревнованиям
yellow-arrow
Поклюка. Эберг побеждает в гонке преследования, Джима выступила неудачно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде