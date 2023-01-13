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Санитра: Еще нет оптимальной формы, как бы того хотелось, но шестое место для нас – это как победа

Биатлон
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Тренер подвел итоги

Санитра: Еще нет оптимальной формы, как бы того хотелось, но шестое место для нас – это как победа

xsport.ua

Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону продемонстрировала лучший результат сезона Кубка мира в эстафетах, заняв шестое место на этапе в немецком Рупольдинге.

После гонки выступление мужской украинской команды в комментарии "Суспильне Спорт" оценил старший тренер сборной Юрай Санитра.

"Ребята молодцы, справились. Прима бежал последний раз 18 декабря, Дудченко также в этом году. Ждали, что покажет Насико, - молодец, второй круг пробежал из Тарье в одном темпе, со стрельбой справился. Цымбал показал себя так, как хотим его видеть в каждом старте: практически не проиграл лидерам секунд. Ну, а Антон уже кандидат на последний этап – хорошо справился со стрельбой, быстро закрывал мишени".

"Еще нет оптимальной формы, как бы того хотелось, но шестое место для нас – это как победа. В целом атмосфера очень хороша в команде после индивидуальной гонки. Ребята, приехавшие из Обертиллиаха, добавили немного оптимизма, свежести. Все перед стартом чувствовали, что есть шанс и использовали эту возможность на 100%".

С Подручным будем в медалях? Подручный, думаю, тоже радуется команде, за этот результат. Потому что мы – одна команда", – отметил Санитра.

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В статье: Юрай Санитра
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