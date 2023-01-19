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Сборная Украины определилась с составом на спринт в Антхольце

Биатлон
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Первой пройдет женская спринтерская гонка

Сборная Украины определилась с составом на спринт в Антхольце

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

19 января, в итальянском Антхольц-Антерсельва в первый соревновательный день шестого этапа Кубка мира по биатлону пройдет женская спринтерская гонка.

Сборная Украины определилась с составом на предстоящую гонку.

Антхольц. Кубок мира

Спринт. Женщины (15:30)

21. Елена Белосюк

35. Юлия Джима

42. Анастасия Меркушина

59. Анна Кривонос

83. Александра Меркушина

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В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима Анна Кривонос Елена Билосюк
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