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Сборная Украины определилась с составом на спринт в Антхольце
Первой пройдет женская спринтерская гонка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
19 января, в итальянском Антхольц-Антерсельва в первый соревновательный день шестого этапа Кубка мира по биатлону пройдет женская спринтерская гонка.
Сборная Украины определилась с составом на предстоящую гонку.
Антхольц. Кубок мира
Спринт. Женщины (15:30)
21. Елена Белосюк
35. Юлия Джима
42. Анастасия Меркушина
59. Анна Кривонос
83. Александра Меркушина
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