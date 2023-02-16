Йоханнес Бё обогнал Мартена Фуркада по количеству медалей на чемпионатах мира

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Бё опередил легендарного француза Мартена Фуркада по общему количеству наград с чемпионатов мира.

После победы в сингл-миксте с Марте Рёйселанд на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия) у Йоханнеса стало 29 наград, из них 17 золотых (второй показатель в истории), девять серебряных и три бронзовых. У Фуркада 28 медалей (13 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых).

Отметим, что рекордсменом по данному показателю является другой норвежец, Уле-Эйнар Бьорндален. В его активе 45 наград, из них 20 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых.