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Франция побеждает в мужской эстафете, Украина выступила неудачно
Результаты эстафетной гонки
IBU
Сегодня, 18 февраля в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка.
Победу в забеге одержала сборная Франции, серебро у представителей Норвегии, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Швеции.
Что касается украинцев, наша команда гонку провалила. Четыре штрафных круга Пидручного на стойке, по одному штрафному кругу Цимбала и Дудченко показали, что бороться на таком уровне им пока рано.
Чемпионат мира 2023. Оберхоф
Мужская эстафета
1. Франция (1+9)
2. Норвегия (2+14) (+0,5)
3. Швеция (1+13) (+1.39,9)
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13. Украина (6+15) (+5.51,1)
Артем Прима (0+0; 0+3) (+45,9)
Дмитрий Пидручный (0+0; 4+3) (+3.03,2)
Богдан Цымбал (0+3; 1+3) (+3.57,9)
Антон Дудченко (0+0; 1+3)
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