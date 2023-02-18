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Франция побеждает в мужской эстафете, Украина выступила неудачно

Биатлон
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Результаты эстафетной гонки

Франция побеждает в мужской эстафете, Украина выступила неудачно

IBU

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 февраля в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка.

Победу в забеге одержала сборная Франции, серебро у представителей Норвегии, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Швеции.

Что касается украинцев, наша команда гонку провалила. Четыре штрафных круга Пидручного на стойке, по одному штрафному кругу Цимбала и Дудченко показали, что бороться на таком уровне им пока рано.

Чемпионат мира 2023. Оберхоф

Мужская эстафета

1. Франция (1+9)

2. Норвегия (2+14) (+0,5)

3. Швеция (1+13) (+1.39,9)

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13. Украина (6+15) (+5.51,1)

Артем Прима (0+0; 0+3) (+45,9)

Дмитрий Пидручный (0+0; 4+3) (+3.03,2)

Богдан Цымбал (0+3; 1+3) (+3.57,9)

Антон Дудченко (0+0; 1+3)

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В статье: Чемпионат мира по биалону
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