  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украина заняла 14 место в женской эстафете чемпионата мира по биатлону
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина заняла 14 место в женской эстафете чемпионата мира по биатлону

Биатлон
(1 голосов)

Выиграла гонку Италия

Украина заняла 14 место в женской эстафете чемпионата мира по биатлону

Фото - НОК

Новина українською

В немецком Обергофе в рамках чемпионата мира 2023 года по биатлону состоялась женская эстафетная гонка. Сборную Украины представили Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова и Елена Белосюк.

На четырех украинках использовали 8 запасных патронов, при этом Белосюк на последней стрельбе получила три круга штрафа. В итоге наша команда заняла 14-е место.

При этом выиграла гонку команда Италии, вице-чемпионками мира стали немки, а бронзовые медали завоевали представительницы Швеции.

По теме
yellow-arrow
Тренер: Блашко не готова к хорошему результату
yellow-arrow
Санитра: Пидручный совсем не справился со стрельбой
yellow-arrow
Франция побеждает в мужской эстафете, Украина выступила неудачно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон ЧМ-2023
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде