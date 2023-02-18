Украина заняла 14 место в женской эстафете чемпионата мира по биатлону

В немецком Обергофе в рамках чемпионата мира 2023 года по биатлону состоялась женская эстафетная гонка. Сборную Украины представили Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова и Елена Белосюк.

На четырех украинках использовали 8 запасных патронов, при этом Белосюк на последней стрельбе получила три круга штрафа. В итоге наша команда заняла 14-е место.

При этом выиграла гонку команда Италии, вице-чемпионками мира стали немки, а бронзовые медали завоевали представительницы Швеции.