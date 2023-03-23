  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Вита Семеренко выиграла короткую индивидуальную гонку на чемпионате Украины
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вита Семеренко выиграла короткую индивидуальную гонку на чемпионате Украины

Биатлон
(1 голосов)

В Буковеле состоялась короткая гонка среди женщин

Вита Семеренко выиграла короткую индивидуальную гонку на чемпионате Украины

Новина українською

Вита Семеренко выиграла короткую индивидуальную гонку среди женщин в рамках прошедшего в Буковеле чемпионата Украины по биатлону.

Оксана Коваленко стала второй, Любовь Кипяченкова - третьей.

Чемпионат Украины по биатлону Короткая индивидуальная гонка Женщины, 23 марта

  1. Вита Семеренко – 43.19.2 (0+2+0+0)
  2. Оксана Коваленко – 1.10,0 (1+1+0+1)
  3. Любовь Кипяченкова – 1.49,9 (3+0+2+1)
  4. Дарья Блашко – 2.13,8 (0+0+2+2)
  5. Юлия Городна – 3.05,8 (2+2+2+0)
  6. Дарья Чалик – 3.33,5 (2+1+2+2)
По теме
yellow-arrow
Дудченко - почти 20 000 евро, Лесюк - 250. Стали известны призовые украинских биатлонистов за сезон
yellow-arrow
Йоханес Бё - о победе в масс-старте: Очень приятно иметь возможность заканчивать сезон победой
yellow-arrow
Биатлон. Ханна Эберг выиграла женский масс-старт в Холменколлене, Олсбю-Ройзеланд и Шевалье-Буше - с медалями
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вита Семеренко биатлон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде