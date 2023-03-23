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Вита Семеренко выиграла короткую индивидуальную гонку на чемпионате Украины
В Буковеле состоялась короткая гонка среди женщин
Вита Семеренко выиграла короткую индивидуальную гонку среди женщин в рамках прошедшего в Буковеле чемпионата Украины по биатлону.
Оксана Коваленко стала второй, Любовь Кипяченкова - третьей.
Чемпионат Украины по биатлону Короткая индивидуальная гонка Женщины, 23 марта
- Вита Семеренко – 43.19.2 (0+2+0+0)
- Оксана Коваленко – 1.10,0 (1+1+0+1)
- Любовь Кипяченкова – 1.49,9 (3+0+2+1)
- Дарья Блашко – 2.13,8 (0+0+2+2)
- Юлия Городна – 3.05,8 (2+2+2+0)
- Дарья Чалик – 3.33,5 (2+1+2+2)
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