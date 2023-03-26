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Украинские биатлонистки получат новый тренерский штаб
Да неужели
Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал о планах сформировать новый тренерский штаб в женской команде. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Что касается женской команды, то у нас будет новый тренерский штаб. Но по фамилиям мы объявим после заседания тренерского совета и президиума Федерации биатлона Украины, который должен эти решения утвердить. Будет некорректно объявлять до этого, но в женской команде планируется по составу омоложения и по тренерам будут перемены. Это будут отечественные специалисты. Президиум ФБУ должен пройти в первой половине апреля" – сказал он.
Напомним, что по итогам сезона 2022/2023 сборная Украины не завоевала ни одной медали на этапах Кубка мира и чемпионате мира. Это стало худшим результатом за всю историю отечественного биатлона.
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