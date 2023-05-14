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Пидручный активно готовится к новому сезону. Фото
Украинец тренируется
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Украины по биатлону, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный активно готовится к старту нового сезона. Наш спортсмен в Карпатах набирает физическую форму через тренировки на велосипеде и походы в горы. Соответствующие фото украинец разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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