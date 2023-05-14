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Пидручный активно готовится к новому сезону. Фото

Биатлон
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Украинец тренируется

Пидручный активно готовится к новому сезону. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный активно готовится к старту нового сезона. Наш спортсмен в Карпатах набирает физическую форму через тренировки на велосипеде и походы в горы. Соответствующие фото украинец разместил на своей странице в Instagram.

Пидручный активно готовится к новому сезону. Фото - изображение 1Пидручный активно готовится к новому сезону. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Ярослава Магучих вошла в ТОП 10 в истории по количеству прыжков выше 2 метров.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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