Пидручный активно готовится к новому сезону. Фото

Капитан сборной Украины по биатлону, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный активно готовится к старту нового сезона. Наш спортсмен в Карпатах набирает физическую форму через тренировки на велосипеде и походы в горы. Соответствующие фото украинец разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих вошла в ТОП 10 в истории по количеству прыжков выше 2 метров.