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Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин дебютируют на летнем фестивале BLINK
BLINK пройдет со 2 по 5 августа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин впервые будут соревноваться на летнем фестивале BLINK в норвежском Саннесе. Об этом объявили организаторы соревнований.
BLINK пройдет со 2 по 5 августа.
Турнир объединяет в программе соревнования по биатлону и лыжным гонкам. В разные годы участие в нем принимали такие звезды биатлона, как Йоханнес Бьо, Симон Фуркад и Тирил Экгофф и другие.
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