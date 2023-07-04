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Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин дебютируют на летнем фестивале BLINK

Биатлон
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BLINK пройдет со 2 по 5 августа

Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин дебютируют на летнем фестивале BLINK

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин впервые будут соревноваться на летнем фестивале BLINK в норвежском Саннесе. Об этом объявили организаторы соревнований.

BLINK пройдет со 2 по 5 августа.

Турнир объединяет в программе соревнования по биатлону и лыжным гонкам. В разные годы участие в нем принимали такие звезды биатлона, как Йоханнес Бьо, Симон Фуркад и Тирил Экгофф и другие.

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В статье: биатлон Дмитрий Пидручный
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