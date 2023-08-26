Три украинца забрали все медали на юниорском чемпионате мира 2023

В словацком Брезно-Осрбли проходит летний чемпионат мира 2023 по биатлону. Украинская команда представлена как во взрослом, так и юниорском разрядах.

Сегодня, 26 августа, наши спортсмены пробежали спринтерскую гонку.

По итогам соревнований все три медали достались украинцам. Так, золото завоевал Богдан Борковский, серебро у Степана Кинаша, а бронза досталась Виталию Мандзину.

Летний чемпионат мира 2023, Брезно-Осрбли, Словакия

Спринт

Юниоры

1. Богдан Борковский (1+0)

2. Степан Кинаш (0+0) (+0,5)

3. Виталий Мандин (1+0) (+11,9)

.

.

.

5. Сергей Супрун (2+0) (+41,7)

13. Михаил Хмиль (1+2) (+1.30,0)

22. Егор Макаренко (1+1) (+2.18,7)