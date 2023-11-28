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Блашко: Не учу специально украинский язык, но стараюсь общаться на нем как можно больше

Биатлон

Дарья родилась в Беларуси

Блашко: Не учу специально украинский язык, но стараюсь общаться на нем как можно больше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала, что усердно работает над своим украинским языком.

"Я не учу специально, но стараюсь общаться на украинском как можно больше. Что касается программ, если наталкиваюсь на что-то интересное, то могу посмотреть.

Но конкретно не ищу программы по изучению".

Напомним, Блашко является белоруской, которой в 2017-м году экс-президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство.

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Дарья Блашко
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Источник:
Xsport.ua
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