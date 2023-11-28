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Блашко: Не учу специально украинский язык, но стараюсь общаться на нем как можно больше
Дарья родилась в Беларуси
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала, что усердно работает над своим украинским языком.
"Я не учу специально, но стараюсь общаться на украинском как можно больше. Что касается программ, если наталкиваюсь на что-то интересное, то могу посмотреть.
Но конкретно не ищу программы по изучению".
Напомним, Блашко является белоруской, которой в 2017-м году экс-президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство.
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