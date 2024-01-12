Уле-Эйнар Бьорндален высказался о деле Андерса Бессеберга

Dосьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался о деле бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

Напомним, что он обвиняется в коррупции и содействии употреблению допинга спортсменами. Судебный процесс над Бессебергом проходит в эти дни.

"С нетерпением жду, что правда спустя шесть лет наконец-то вскроется, это заняло слишком много времени. Было бы неплохо получить ответы. Ходит много слухов, поэтому не могу дождаться, когда станут известны доказательства", — приводит слова спортсмена издание Dagbladet.