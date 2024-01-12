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Уле-Эйнар Бьорндален высказался о деле Андерса Бессеберга
Биатлонист ждет окончательного решения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Dосьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался о деле бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.
Напомним, что он обвиняется в коррупции и содействии употреблению допинга спортсменами. Судебный процесс над Бессебергом проходит в эти дни.
"С нетерпением жду, что правда спустя шесть лет наконец-то вскроется, это заняло слишком много времени. Было бы неплохо получить ответы. Ходит много слухов, поэтому не могу дождаться, когда станут известны доказательства", — приводит слова спортсмена издание Dagbladet.
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