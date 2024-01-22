Уле-Эйнар Бьорндален: Я не думаю, что Майе должен понести наказание

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный чемпион Олимпийских игр, высказался о поступке француза Кентена Фийона Майе после финиша масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмен кинул винтовку в снег после того, как из-за проблем с лыжами финишировал четвёртым.

"Он ужасно злился, а у Фийона Майе в целом вспыльчивый характер. Он настоящий биатлонист в своих лучших проявлениях, но сегодня он очень рассердился на своё снаряжение, не проявил к нему уважения и бросил его. Я понимаю его — у него был шанс прийти вторым, а норвежцы обогнали его как стоящего. Это ужасный опыт, когда ты участвуешь в важной для себя гонке.

Он поступил не очень красиво, но оружие было пустым и разобранным. Поэтому, думаю, всё в порядке. Это неправильно, но я не думаю, что он должен понести наказание", — приводит слова Бьорндалена TV2.