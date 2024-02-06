Известен состав сборной Украины на смешанную эстафету ЧМ-2024

Уже завтра в Нове Место смешанной эстафетой должен стартовать Чемпионат мира по биатлону. Однако стадион временно закрыли из-за повреждения трассы, поэтому могут быть определенные коррективы в графике соревнований.

Как стало известно журналистам UA-Футбол, в смешанной эстафете вероятнее всего будут стартовать Юлия Джима, Ирина Петренко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима. Также тренерский штаб рассматривает на эту гонку Кристину Дмитренко, но окончательное решение будет принято после тренировки.

Отметим, что гонка должна пройти завтра в 18:20. Чемпионат мира продлится с 7 по 18 февраля.