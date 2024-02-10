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Елена Городна - шестая в спринте на Юниорском чемпионате Европы

Биатлон
Обновлено

Имеем представительство Украины в топ-6

Елена Городна - шестая в спринте на Юниорском чемпионате Европы

Фото: Дмитро Євенко / biathlon.com.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В польском Якушице Юниорский чемпионат Европы продолжился спринтерской гонкой у юниорок. В этой дисциплине мы рассчитывали на хороший результат 19-летней Елены Городной и она не подвела.

Талантливая украинка не закрыла две мишени, но за счет приличной скорости на дистанции смогла финишировать шестой. Отметим, что для Елены шестое место – это лучший результат в карьере на уровне Чемпионатов Европы. Также в топ-20 завершила гонку Татьяна Тарасюк, а вот Александра Меркушина сегодня разочаровала – слишком много проигрывала на трассе.

Напомним, что сегодня в 15:00 также спринтерскую гонку пробегут юниоры.

Спринт. Юниорки

1. Лара Вагнер (0+1) 26:52,1
2.Соня Лейнамо (1+0) +15,9
3.Анна Андексер (1+2) +22,0
...
6. Елена Городна (1+1) +1:01,5
16. Татьяна Тарасюк (0+1) +2:39,3
22. Ксения Приходько (1+1) +2:50,5
24. Александра Меркушина (0+2) +2:51,4
57. Ирина Шевченко (1+1) +5:54,1
DNF Полина Пуцко (2+...)
DNS Виктория Хвостенко

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