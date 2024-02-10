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Чемпионат мира-2024. Норвежец Легрейд – золотой призер спринта, Пидручный – 21-й
Результаты спринтерской гонки чемпионата мира
Сегодня, 10 февраля, в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась спринтерская гонка у мужчин.
Победу в забеге на 10 километров одержал представитель Норвегии Стурла Легрейд, серебро у его соотечественника Йоханеса Бе, а ТОП 3 замкнул еще один скандинав Ветле Шостад-Кристиансен.
Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Дмитрий Пидручный, который с 1 промахом и очень медленной скоростью в итоге финишировал на 21 месте.
Чемпионат мира-2024. Нове Место
Спринт
Мужчины
1. Стурла Легрейд (0+0)
2. Йоханес Бе (1+0) (+3,5)
3. Ветле Шостад-Кристиансен (1+0) (+18,6)
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21. Дмитрий Пидручный (1+0) (+2.05,0)
39. Антон Дудченко (0+0)(+ (+2.59,8)
60. Артем Прима (1+2) (+3.37,4)
67. Тарас Лесюк (1+2) (+3.53,4)
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