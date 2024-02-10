Чемпионат мира-2024. Норвежец Легрейд – золотой призер спринта, Пидручный – 21-й

Сегодня, 10 февраля, в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Победу в забеге на 10 километров одержал представитель Норвегии Стурла Легрейд, серебро у его соотечественника Йоханеса Бе, а ТОП 3 замкнул еще один скандинав Ветле Шостад-Кристиансен.

Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Дмитрий Пидручный, который с 1 промахом и очень медленной скоростью в итоге финишировал на 21 месте.

Чемпионат мира-2024. Нове Место

Спринт

Мужчины

1. Стурла Легрейд (0+0)

2. Йоханес Бе (1+0) (+3,5)

3. Ветле Шостад-Кристиансен (1+0) (+18,6)

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21. Дмитрий Пидручный (1+0) (+2.05,0)

39. Антон Дудченко (0+0)(+ (+2.59,8)

60. Артем Прима (1+2) (+3.37,4)

67. Тарас Лесюк (1+2) (+3.53,4)