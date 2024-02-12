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Это восторг, смешанный с ужасом. Йоханнес Бё высказался о доминировании Норвегии на ЧМ

Биатлон

Спортсмен рассказал о ситуации внутри команды

Это восторг, смешанный с ужасом. Йоханнес Бё высказался о доминировании Норвегии на ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как воспринимает высочайшую конкуренцию внутри мужской сборной Норвегии на текущем чемпионате мира — 2024.

"Это восторг, смешанный с ужасом. Ситуация из разряда: держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Мы не делимся друг с другом своими планами, но в то же время мы так хорошо знаем друг друга. Мы знаем, какими разными сильными сторонами обладаем, и поэтому то, что произойдёт, будет вполне предсказуемо.

Я думаю, что наше преимущество заключается в том, что мы такие хорошие друзья и не мешаем друг другу. Если бы мы были шестью ярыми эгоистами, то, наверное, борьба была бы более ожесточённой. Но мы — хорошая команда, и когда у нас всё получается, становится легче. Если ты время от времени побеждаешь, то можешь смириться с тем, что иногда получаешь кулаком по лицу", — приводит слова младшего Бё SVT.

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Йоханнес Бе
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