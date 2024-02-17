Чемпионат мира-2024. Франция побеждает в женской эстафете, Украина – пятая

Сегодня 17 февраля в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону прошла эстафетная гонка у женщин.

Победу в забеге 4 по 6 километров прогнозированно одержали биатлонистки из Франции, серебро в активе спортсменок из Швеции, а ТОП-3 замкнули представительницы Германии.

Что касается команды Украины, то в целом наша команда слабо провела гонку. Из всей четверки стоит отметить только нашу финишерку, чисто прошедшую первый огневой рубеж молодую Кристину Дмитренко, в своем темпе пробежавшую второй круг, а на стойке она сумела не зайти на штрафные круги, когда соперницы просто проваливали свою стрельбу. В итоге пятое место для нашей команды.

Чемпионат мира-2024. Новое Место

Эстафета

Женщины

1. Франция (0+4)

2. Швеция (1+12) (+38,3)

3. Германия (0+9) (+1.14,2)

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5. Украина (0+10) (+2.08,8)

Ирина Петренко (0+0; 0+1) (+47,9)

Юлия Джима (0+0; 0+1) (+42,8)

Анастасия Меркушина (0+2; 0+3) (+1.29,7)

Кристина Дмитренко (0+0; 0+3)