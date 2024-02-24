Йоханнес Бё показал, в чем заключается секрет чемпионства. Фото

Лучший биатлонист планеты, норвежец Йоханнес Бё поделился со своими поклонниками новыми фото. Спортсмен показал, от чего действительно зависит успех на трассе. Соответствующие снимки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что на крайнем чемпионате мира в чешском Нове Место норвежский биатлонист повторил рекорд своего соотечественника Уле Айнера Бьерндалена по количеству побед на мундиалях, в активе Йоханнеса их теперь 20.