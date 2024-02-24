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Йоханнес Бё показал, в чем заключается секрет чемпионства. Фото

Биатлон

Норвежец просто машина

Йоханнес Бё показал, в чем заключается секрет чемпионства. Фото

biathlonworld.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Лучший биатлонист планеты, норвежец Йоханнес Бё поделился со своими поклонниками новыми фото. Спортсмен показал, от чего действительно зависит успех на трассе. Соответствующие снимки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Йоханнес Бё показал, в чем заключается секрет чемпионства. Фото - изображение 1Йоханнес Бё показал, в чем заключается секрет чемпионства. Фото - изображение 2

Напомним, что на крайнем чемпионате мира в чешском Нове Место норвежский биатлонист повторил рекорд своего соотечественника Уле Айнера Бьерндалена по количеству побед на мундиалях, в активе Йоханнеса их теперь 20.

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