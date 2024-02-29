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Женская индивидуальная гонка в Холменколлене сегодня не состоится

Биатлон
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Погодные условия помешали биатлонному празднику

Женская индивидуальная гонка в Холменколлене сегодня не состоится

Фото: Yevenko/IBU

Новина українською

Сегодня в Холменколлене женской индивидуальной гонкой должен был начаться седьмой этап Кубка мира по биатлону. К сожалению, погодные условия заставили организаторов перенести гонку на завтра.

Директор Кубка мира Борут Нунар:

- "Условия ухудшались... Опасность заключалась в том, что мы можем стартовать, а потом нам придется остановиться в середине гонки, что является наихудшим из возможных сценариев. Поскольку на завтра прогноз погоды немного лучше, мы вместе с жюри решили не рисковать".

Таким образом, 1 марта состоятся сразу два старта: женская и мужская индивидуальная гонка. Время начала женской гонки - 13:30. Напомним, что в женской индивидуальной гонке у нас будут стартовать: Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Юлия Джима, Кристина Дмитренко.

Мужская индивидуальная гонка должна начаться завтра в 16:30. В гонке на 20 км у нас будут стартовать: Прима, Пидручный, Дудченко, Лесюк, Насыко.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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