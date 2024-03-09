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Украина – седьмая в женской эстафете

Биатлон
Обновлено

Последняя командная гонка сезона

Украина – седьмая в женской эстафете

Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images

Новина українською

Восьмой этап Кубка мира по биатлону в Солджер-Голлоу продолжился женской эстафетой. У Николая Зоца не было выбора состава на эту гонку. Первый этап бежала Меркушина, на втором стартовала Джима, на третьем вышла Кристина Дмитренко, а финишировала Ирина Петренко.

Анастасия Меркушина на первом этапе не имела существенных проблем на огневых рубежах – всего два дополнительных патрона. После первого этапа наша сборная была на десятом месте с отставанием в 31 секунду.

Юлия Джима также не закрыла две мишени, но за счет ошибок соперниц смогла поднять нашу сборную на седьмое место. Проигрывали мы уже больше минуты.

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Кристина Дмитренко, благодаря качественной работе на стрельбе, смогла поднять сборную Украины на шестое место. К сожалению, на дистанции Кристина много проигрывала.

Ирина Петренко сегодня была конкурентоспособна на дистанции и использовала всего один дополнительный патрон. В итоге наша сборная финишировала на седьмом месте.

Кубок мира. Эстафета. Женщины

1.Норвегия (0+5)
2.Германия (0+7)+17.2
3.Швеция (0+10)+42.0

7.Украина (0+6) +2.17.8

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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