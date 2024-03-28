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Николай Зоц может заменить Юрая Санитру на посту главного тренера мужской сборной Украины по биатлону

Биатлон

Тренер продолжит работать и с женской сборной

Николай Зоц может заменить Юрая Санитру на посту главного тренера мужской сборной Украины по биатлону

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

28 марта стало известно об увольнении с должности главного тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитры.

Как пишет Biathlonnews, новым наставником команды может стать Николай Зоц. Таким образом, он возьмет на себя руководство мужской и женской сборными соответственно.

Напомним, что в сезоне 2020/2021 Юрай Санитра возглавлял мужскую и женскую команды.

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Юрай Санитра Николай Зоц
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