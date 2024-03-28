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Николай Зоц может заменить Юрая Санитру на посту главного тренера мужской сборной Украины по биатлону
Тренер продолжит работать и с женской сборной
28 марта стало известно об увольнении с должности главного тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитры.
Как пишет Biathlonnews, новым наставником команды может стать Николай Зоц. Таким образом, он возьмет на себя руководство мужской и женской сборными соответственно.
Напомним, что в сезоне 2020/2021 Юрай Санитра возглавлял мужскую и женскую команды.
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