Николай Зоц может заменить Юрая Санитру на посту главного тренера мужской сборной Украины по биатлону

28 марта стало известно об увольнении с должности главного тренера мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитры.

Как пишет Biathlonnews, новым наставником команды может стать Николай Зоц. Таким образом, он возьмет на себя руководство мужской и женской сборными соответственно.

Напомним, что в сезоне 2020/2021 Юрай Санитра возглавлял мужскую и женскую команды.