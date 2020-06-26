21 год назад Виталий Кличко впервые стал чемпионом мира

Виталий Кличко ровно 21 год назад в Миллуоле на London Arena во втором раунде нокаутировал грозного панчера Херби Хайда и отобрал у британца титул WBO в супертяжелом весе.

В бою с Хайдом Кличко-старший быстро показал, что по уровню мастерства находится с соперником на разных планетах. Уже во втором раунде украинец комбинацией левый кросс+правый хук отправил местного боксера в нокаут. Хайд еще долго не мог прийти в себя.

Виталий Кличко – Херби Хайд. Видео нокаута (с 7:09)

После эффектной победы на Туманном Альбионе Виталий Кличко дважды защитил титул WBO, пока в апреле 2000 года не получил травму в бою с Крисом Бердом. С тех пояс Кличко-старший больше никогда не претендовал на титул по версии Всемирной боксерской организации, оставив эту линию для младшего брата Владимира, который в общей сложности свыше 10 лет носил титул WBO на своих плечах.

Виталий Кличко провел уникальную для супертяжелого веса карьеру. Несмотря на два поражения, нынешний мэр Киева ни разу не оказывался даже в нокдауне.