Отто Валлин заинтересован в поединке с Уайтом

Промоутер шведского тяжеловеса Отто Уаллина заинтересован в организации поединка своего подопечного с британцем Диллианом Уайтом.

"Отто — один из лучших тяжеловесов в мире. Его цель — побеждать лучших в дивизионе и завоевать чемпионский титул. Нам был бы интересен бой с Диллианом Уайтом за пояс временного чемпиона мира по версии WBC", — приводит слова функционера BoxingScene.

Напомним, что Уаллин получил широкую известность в сентябре 2019 года, когда встретился с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Тогда швед навязал сопернику конкурентный бой и проиграл лишь решением судей. Что касается Уайта, то он предыдущий поединок провёл 7 декабря 2019 года, когда победил поляка Мариуша Ваха.