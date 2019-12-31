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Отто Валлин заинтересован в поединке с Уайтом

Бокс
(1 голосов)

Ранее соперники не встречались

Отто Валлин заинтересован в поединке с Уайтом
Новина українською

Промоутер шведского тяжеловеса Отто Уаллина заинтересован в организации поединка своего подопечного с британцем Диллианом Уайтом.

"Отто — один из лучших тяжеловесов в мире. Его цель — побеждать лучших в дивизионе и завоевать чемпионский титул. Нам был бы интересен бой с Диллианом Уайтом за пояс временного чемпиона мира по версии WBC", — приводит слова функционера BoxingScene.

Напомним, что Уаллин получил широкую известность в сентябре 2019 года, когда встретился с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Тогда швед навязал сопернику конкурентный бой и проиграл лишь решением судей. Что касается Уайта, то он предыдущий поединок провёл 7 декабря 2019 года, когда победил поляка Мариуша Ваха.

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В статье: Диллиан Уайт Отто Валлин
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