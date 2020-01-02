Президент UFC рассказал, когда Мейвезер вернется в ринг

Флойд Мейвезер-младший предположительно проведет поединок осенью 2020 года. Об этом в интервью ESPN рассказал сотрудничавший с американцем президент UFC Дэйна Уайт.

"Я и Флойд понимаем, чем полезны друг другу и решили поработать вместе. Мы говорим об участии Флойда в поединке, поскольку самые большие деньги дают его поединки. Я начну переговоры с Элом Хэймоном, вероятно, этим летом, и осенью у меня будет предложение для Флойда. Это может быть бокс или другой переходной вариант. Мы с Флойдом договорились на словах во время встречи на баскетбольном матче. Все остальное нам нужно еще решить".

Напомним, что последний бой Флойд провел против Конора Макгрегора в 2017-м году, в котором одержал победу.