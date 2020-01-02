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Президент UFC рассказал, когда Мейвезер вернется в ринг

Бокс
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Они уже договорились на словах о поединке, однако кто станет соперником - пока неизвестно

Президент UFC рассказал, когда Мейвезер вернется в ринг
Новина українською

Флойд Мейвезер-младший предположительно проведет поединок осенью 2020 года. Об этом в интервью ESPN рассказал сотрудничавший с американцем президент UFC Дэйна Уайт.

"Я и Флойд понимаем, чем полезны друг другу и решили поработать вместе. Мы говорим об участии Флойда в поединке, поскольку самые большие деньги дают его поединки. Я начну переговоры с Элом Хэймоном, вероятно, этим летом, и осенью у меня будет предложение для Флойда. Это может быть бокс или другой переходной вариант. Мы с Флойдом договорились на словах во время встречи на баскетбольном матче. Все остальное нам нужно еще решить".

Напомним, что последний бой Флойд провел против Конора Макгрегора в 2017-м году, в котором одержал победу.

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В статье: Флойд Мейвезер Конор Макгрегор Дана Уайт
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