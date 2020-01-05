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Александр Усик об Анатолии Ломаченко: Я с ним очень хорошо общаюсь, могу попросить совет

Бокс
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Александр Усик об Анатолии Ломаченко: Я с ним очень хорошо общаюсь, могу попросить совет
UA-Футбол
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал о своем отношении к тренеру Анатолию Ломаченко.

"Анатолий Николаевич Ломаченко. Это тренер, это отец моего друга. У меня уже нет отца, царство ему небесное. Знаете, я считаю его своим отцом. Я с ним очень хорошо общаюсь, могу посоветоваться.

У меня есть друзья, значительно старше меня на 20-25 лет, с которыми я общаюсь. Есть друзья-сверстники. Я могу узнать мнение, но принятие решений остается за мной" - сказал Олександр.

Напомним, что ранее экс-чемпион мира спрогнозировал победу Усика в бою против Джошуа.

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В статье: Александр Усик Анатолий Ломаченко
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