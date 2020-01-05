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Тимоти Брэдли: Усик перебоксирует Джошуа, который останется без титулов

Бокс
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Комментарий экс-чемпиона мира

Тимоти Брэдли: Усик перебоксирует Джошуа, который останется без титулов
UA-Футбол
Новина українською

Американский экс-чемпион мира в полусреднем весе Тимоти Брэдли поделился своим прогнозом на возможный в будущем бой чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и украинца Александра Усика (17-0, 13 КО). Его слова цитирует boxingnews24:

"Думаю, что в 2020 году Джошуа останется без титулов. В этом году он проигрывает их Александру Усику. Сейчас Усик обязательный претендент от WBO. Сначала Джошуа победит Пулева, но потом будет перебоксирован Усиком. У Джошуа не будет поясов" - сказал Тимоти.

Напомним, что ранее Джошуа заявлял, что не боится потерять чемпионский титул.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тимоти Брэдли
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