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Бой Ломаченко с Лопесом - самый ожидаемый поединок 2020 года по версии ESPN

Бокс
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Поединок, скорее всего, состоится

Бой Ломаченко с Лопесом - самый ожидаемый поединок 2020 года по версии ESPN
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Весной 2020 года в легком весе сразятся чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).

Телеканал ESPN также очень надеется, что бой Ломаченко – Лопес состоится, а его эксперты включили этот поединок в топ-20 самых ожидаемых боев 2020 года.

"Бой Ломаченко с Лопесом - битва между одним из наиболее выдающихся боксеров своего поколения и одним из наиболее одаренных молодых бойцов. Многие считают, что Лопесу слишком рано выходить на этот бой. Однако Лопесы полагает, что сейчас подходящее время".

Отметим, что бой Ломаченко – Лопес на данный момент кажется одним из наиболее вероятных магафайтов в списке ESPN.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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