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Усик: Я уже изучаю Джошуа

Бокс
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Александр Усик (17-0, 13 КО) заложил фундамент в подготовке к Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Усик: Я уже изучаю Джошуа
Новина українською

Усик в статусе обязательного претендента на титул WBO может провести бой с Джошуа уже в 2020 году.

"Я уже изучаю Джошуа, я просматриваю поединки, что-то записываю в свой блокнот. Мы общаемся с тренером на эту тему", - сказал Усик во время общения с болельщиками.

Также украинец снова поставил Тайсона Фьюри на первую строку в списке самых неудобных соперников в супертяжелом весе.

"Фьюри очень непредсказуемый, за два метра ростом. Непонятно, что у него в голове. Так же как и у меня".

Ранее UA-Футбол сообщал, что Энтони Джошуа может передать Александру Усику один из своих поясов.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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