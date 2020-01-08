Усик: Я уже изучаю Джошуа

Усик в статусе обязательного претендента на титул WBO может провести бой с Джошуа уже в 2020 году.

"Я уже изучаю Джошуа, я просматриваю поединки, что-то записываю в свой блокнот. Мы общаемся с тренером на эту тему", - сказал Усик во время общения с болельщиками.

Также украинец снова поставил Тайсона Фьюри на первую строку в списке самых неудобных соперников в супертяжелом весе.

"Фьюри очень непредсказуемый, за два метра ростом. Непонятно, что у него в голове. Так же как и у меня".

Ранее UA-Футбол сообщал, что Энтони Джошуа может передать Александру Усику один из своих поясов.