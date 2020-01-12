Деонтей Уайлдер: 22 февраля я покончу с Тайсоном Фьюри

Американский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1; 41 КО) заявил, что победит во втором бою против британского линейного чемпиона мира Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"22 февраля я покончу с Фьюри. Обещаю вам. Я уже в тренировочном лагере и уже сейчас в прекрасной форме.

Так что у Фьюри уже большие проблемы. У этих бойцов нет рецепта победы над таким парнем, как я" - сказал Уайлдер.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).