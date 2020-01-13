Фьюри - Уайлдеру: Сдавайся, маленькая сучка

Тайсон Фьюри (29–0–1, 20 KO) записал видеообращение к своему сопернику, Деонтею Уайлдеру (42–0–1, 41 KO). Соответствующий ролик можно увидеть в Instagram:

"Привет, это Тайсон Фьюри, Цыганский король, чемпион мира в тяжелом весе. Уайлдер, сдавайся завтра, маленькая сучка! Не бойся меня, как ты делаешь уже год или около того. Не хочешь иметь ничего общего с Цыганским королем? Я размажу тебя! Завтра я бесплатно поселюсь в твоей голове, маленькая сучка. Увидимся. Не опаздывай".

Напомним, что реванш между Уайлдером и Фьюри запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый поединок закончился вничью.