  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри - Уайлдеру: Сдавайся, маленькая сучка
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри - Уайлдеру: Сдавайся, маленькая сучка

Бокс
(1 голосов)

Цыганский король уверен в своей победе

Фьюри - Уайлдеру: Сдавайся, маленькая сучка
Новина українською

Тайсон Фьюри (29–0–1, 20 KO) записал видеообращение к своему сопернику, Деонтею Уайлдеру (42–0–1, 41 KO). Соответствующий ролик можно увидеть в Instagram:

"Привет, это Тайсон Фьюри, Цыганский король, чемпион мира в тяжелом весе. Уайлдер, сдавайся завтра, маленькая сучка! Не бойся меня, как ты делаешь уже год или около того. Не хочешь иметь ничего общего с Цыганским королем? Я размажу тебя! Завтра я бесплатно поселюсь в твоей голове, маленькая сучка. Увидимся. Не опаздывай".

Напомним, что реванш между Уайлдером и Фьюри запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый поединок закончился вничью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...