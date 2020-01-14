У Паркера взялись диктовать Усику жесткие условия

Ожидается, что в случае отказа Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) от титула WBO в бою за вакантный пояс сойдутся Усик и Паркер.

"Усик не заработал авторитет в супертяжелом весе. Паркер продал полный стадион в Кардиффе в бою с Джошуа, он продал арену в Лондоне на бой с Уайтом. Мы главная сторона.

Если Усик захочет разделить ринг с Паркером, то мы рассчитываем на 70% от общего дохода. Мы за это высмеют, но Паркер побеждал Руиса, он собирал полные стадионы в Кардиффе и Лондоне, у него есть имя в Великобритании.

Думаю, что у Паркера в бою с Усиком больше шансом, чем у Джошуа. Энтони слишком большой и медленный, а Джозеф быстр", - цитирует Дэвида Хиггинса Sky Sports.