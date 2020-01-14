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У Паркера взялись диктовать Усику жесткие условия

Бокс
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Промоутер Джозефа Паркера (26-2, 20 КО) высказался о потенциальном бое с Александром Усиком (17-0, 12 КО).

У Паркера взялись диктовать Усику жесткие условия
Новина українською

Ожидается, что в случае отказа Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) от титула WBO в бою за вакантный пояс сойдутся Усик и Паркер.

"Усик не заработал авторитет в супертяжелом весе. Паркер продал полный стадион в Кардиффе в бою с Джошуа, он продал арену в Лондоне на бой с Уайтом. Мы главная сторона.

Если Усик захочет разделить ринг с Паркером, то мы рассчитываем на 70% от общего дохода. Мы за это высмеют, но Паркер побеждал Руиса, он собирал полные стадионы в Кардиффе и Лондоне, у него есть имя в Великобритании.

Думаю, что у Паркера в бою с Усиком больше шансом, чем у Джошуа. Энтони слишком большой и медленный, а Джозеф быстр", - цитирует Дэвида Хиггинса Sky Sports.

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В статье: Александр Усик Джозеф Паркер
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