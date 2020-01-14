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Фьюри посетит бой Макгрегор - Серроне

Бокс
(1 голосов)

Об этом рассказал сам боксер

Фьюри посетит бой Макгрегор - Серроне
Новина українською

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США), состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул чемпиона организации Дональд Серроне.

Этот бой намерен посетить экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, выразивший убеждённость в том, что Конор победит Серроне.

"Конор Макгрегор победит. Он выиграет нокаутом. Я буду на этом поединке, буду сидеть рядом с октагоном", — приводит слова Фьюри The MAClife.

Напомним, Тайсон Фьюри следующий поединок проведёт 22 февраля. Британец также выступит в Лас-Вегасе. Там он проведёт повторный поединок с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

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В статье: Тайсон Фьюри Конор Макгрегор Дональд Серроне
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