Российский друг Ломаченко провалил допинг-тест

Беспутин в ноябре прошлого года победил Раджаба Бутаева (12-1, 9 КО) и завоевал титул «обычного» чемпиона WBA в полусреднем весе.

Теперь же инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщает, что допинг-тест, взятый у Беспутина после последнего боя, показал наличие в его организме лигандрола, который используется для роста мышечной массы и по своим характеристикам схож с анаболическими стероидами.

Вероятней всего, Беспутин потеряет титул WBA и на неопределенный срок будет отлучен от профессионального спорта.

Александр Беспутин активно дружит с украинскими чемпионами Василием Ломаченко и Александром Усиком. Ломаченко во время боя с Бутаевым даже звонил в угол в Беспутина и через помощников передавал ему подсказки.