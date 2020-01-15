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Российский друг Ломаченко провалил допинг-тест
Александр Беспутин (14-0, 9 КО) принимал запрещенные препараты.
Беспутин в ноябре прошлого года победил Раджаба Бутаева (12-1, 9 КО) и завоевал титул «обычного» чемпиона WBA в полусреднем весе.
Теперь же инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщает, что допинг-тест, взятый у Беспутина после последнего боя, показал наличие в его организме лигандрола, который используется для роста мышечной массы и по своим характеристикам схож с анаболическими стероидами.
Вероятней всего, Беспутин потеряет титул WBA и на неопределенный срок будет отлучен от профессионального спорта.
Александр Беспутин активно дружит с украинскими чемпионами Василием Ломаченко и Александром Усиком. Ломаченко во время боя с Бутаевым даже звонил в угол в Беспутина и через помощников передавал ему подсказки.