Альварес может перейти во второй средний вес

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя дал понять, что вероятность продолжения карьеры Саулем Альваресом в полутяжёлом весе невысока. По словам функционера, у мексиканца достаточно вариантов и во втором среднем весе.

"Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира в полутяжёлом весе. Не уверен, хочет ли он остаться в этой весовой категории. Посмотрим. Как бы то ни было у него предостаточно вариантов во втором среднем весе. Быть может, ему будет немного сложно вернуться в средний дивизион, но у него есть варианты", — приводит слова де ла Хойи Boxingnews24.

2 ноября минувшего года Сауль Альварес впервые в карьере выступил в полутяжёлом весе, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва, отобрав у того титул чемпиона мира по версии WBO. Позже Канело отказался от этого пояса.