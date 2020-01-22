Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бриедис и Дортикос провели дуэль взглядов
Поединок состоится 21 марта
Финалисты Всемирной боксерской суперсерии Юниер Дортикос (24-1, 22 КО) и Майрис Бриедис (26-1, 19 КО) провели пресс-конференцию и традиционную дуэль взглядов в Риге.
Бой Дортикос – Бриедис пройдет 21 марта в Риге. На кону поединка будут стоять пояса IBF и WBC Diamond в тяжелом весе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...