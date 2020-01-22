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Бриедис и Дортикос провели дуэль взглядов

Бокс
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Поединок состоится 21 марта

Бриедис и Дортикос провели дуэль взглядов
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Финалисты Всемирной боксерской суперсерии Юниер Дортикос (24-1, 22 КО) и Майрис Бриедис (26-1, 19 КО) провели пресс-конференцию и традиционную дуэль взглядов в Риге.

Бой Дортикос – Бриедис пройдет 21 марта в Риге. На кону поединка будут стоять пояса IBF и WBC Diamond в тяжелом весе.

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В статье: Майрис Бриедис Юниер Дортикос
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