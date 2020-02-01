Эдди Херн: Сначала Джошуа выйдет против Пулева, а затем Усик, но ...

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе, британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн прокомментировал дальнейшее развитие событий для своего подопечного и спрогнозировал его последующие поединки. Слова специалиста комментирует BoxingScene:

"На данный момент все уже хронологически точно. Но конечно же WBO хочет знать, что же по-поводу их обязательного претендента Александра Усика.

А дело будет обстоять следующим образом: Джошуа сначала подерется с Пулевым, а потом он - или один из победителей, которым, мы уверены, окажется "AJ", - должен будет выйти в ринг против Усика. Так что сейчас мы готовимся к тому, что выглядит, как поединок Джошуа - Пулев. Мы думаем, что бой состоится в конце мая или в начале июня, скорее всего, это будет Лондон.

После этого победитель подерется с Усиком. Но единственный вариант, при котором Джошуа не выйдет биться против Усика, если нам удастся договориться о бое с победителем реванша Уайлдер - Фьюри. Хотя на кону этой схватки и не будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO несомненно захотят защитить Усика", - сказал Херн.