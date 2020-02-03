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Усик: В реванше Уайлдера и Фьюри склоняюсь к Тайсону

Бокс
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Александр Усик (17-0, 13 КО) высказался о самом ожидаемом бое февраля.

Усик: В реванше Уайлдера и Фьюри склоняюсь к Тайсону
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22 февраля чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) в реванше встретится с Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО). Первый бой прошел в декабре 2018 года и завершился ничьей.

"По поводу второго боя Уайлдер – Фьюри. Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер – это такой непредсказуемый парень, который может просто ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке.

Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит – это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс", - сказал бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Ожидается, что возвращение Александра Усика на ринг состоится в конце марта в Великобритании, а его соперником станет Дерек Чисора (32-9, 23 КО). Не исключено, что на кону в поединке будет стоять вакантный пояс WBO.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
РЕН-ТВ
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