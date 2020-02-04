Промоутер: Дэвис готов к бою с Ломаченко

Боб Арум подыскал для Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) достойного соперника.

Глава промоутерской компании Top Rank считает, что Ломаченко еще рано драться с Дэвином Хэйни (24-0, 15 КО). Промоутер-ветеран предпочитает организовать бой Василия с протеже Флойда Мейвезера Жервонтой Дэвисом (23-0, 22 КО).

"У Хэйни ведь еще молоко на губах не обсохло. Ему еще только предстоит доказать, что он может выступать на уровне Ломаченко.

Сравните Хэйни с Дэвисом, бойцом Флойда Мэйвезера. Как по мне, сравнение не в пользу Девина. А еще тот, как минимум, намного зрелищнее. Флойд знает, что мы готовы сделать бой Ломаченко-Дэвис. Как только они будут готовы, поединок состоится.

Знаю, некоторые болельщики повелись на все эти разговоры и верят, что Хэйни может дать бой Ломаченко. Но эксперты вам скажут обратное. А вот Жервонта – другое дело. Он уже готов. И как только Флойд даст мне знак, мы сразу же приступим к переговорам. Это будет хороший, конкурентный бой", - сказал Арум.

Василий Ломаченко 2020 год начнет боем с чемпионом IBF Теофимо Лопесом. Официально этот поединок еще не подтвержден.