Американский чемпион отказался драться с Альваресом

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) вернется на ринг 2 мая в Лас-Вегасе, но промоутерам мексиканца до сих пор не удалось найти для него соперника.

Ранее от боя с лучшим боксером современности отказались Рете Мурата (16-2, 13 КО), Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) и Каллум Смит (27-0, 19 КО), а теперь этот список пополнил и обладатель пояса IBF Кейлеб Плэнт (20-0, 12 КО).

Golden Boy Promotions связывались с Плэнтом, но тот наотрез отказался продолжать переговоры из-за нехватки времени на подготовку. В последний раз Плэнт выходил на ринг в минувшую субботу, побив в 10-м раунде Винсента Файгенбютца (31-3, 28 KO).

"Они делают предложение сразу же после того, как я провел бой. Так может быть вы будете об этом писать? Может быть вы сделаете все, чтобы эти люди больше не обманывали болельщиков? А то сейчас получается так, словно мне предложили бой, а я струсил и отказался.

Мне бы пришлось сразу же бросаться из одного лагеря в другой? Как по мне, это просто ставка на то, что я буду изношен, не успею восстановиться", - сказал Плэнт.

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе. Россиянин дрался с Канело спустя три месяца после тяжелого боя с Энтони Ярдом.