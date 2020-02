Альварес все же нашел соперника. Им станет Сондерс

Инсайдер The Athletiс Майк Коппинджер в Твиттере сообщает, что промоутеры Альвареса на 95% согласовали бой с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО). Небольшие разногласия между представителями двух боксеров связаны с гонораром британца.

Sources: Canelo Alvarez and Billy Joe Saunders haven’t agreed to terms yet, but they’re about 95% there, and the sides are determined to finalize a deal this week for a May 2 super middleweight title fight on DAZN. The hold-up: a discrepancy with Saunders’ minimum in his contract