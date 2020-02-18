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Шеннон Бриггс хочет провести бой с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе

Бокс
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Поединок может состояться на голых кулаках

Шеннон Бриггс хочет провести бой с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе
Новина українською

Американский 48-летний экс-супертяжеловес Шэннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) подерется в бою на голых кулаках против 42-летнего экс-представителя UFC Рикко Родригеса (54-27,14 КО), об этом сообщает Fightnews.com.

Бой запланирован на май в Майами, Флорида (США).

"Я никогда не избегал настоящих чемпионов, я дрался с Форманом, Мерсером и Льюисом. Я покажу ему, каково это драться с настоящим чемпионом. Рикко, ты пробил своим ртом дорогу к крупнейшему бою в жизни.

У меня больше всех в супертяжелом весе нокаутов в 1-м раунде. Наш бой не станет исключением", – сказал Бриггс.

Последний бой по правилам бокса Бриггс провел в мае 2016 года, одержав победу над аргентинцем Эмилио Зарате (20-16-3).

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В статье: Шеннон Бриггс
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Источник:
ua.tribuna
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