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Леннокс Льюис: В первом бою Уайлдер и Фьюри продемонстрировали только отдельные проблески

Бокс
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Леннокс с нетерпением ждет реванша

Леннокс Льюис: В первом бою Уайлдер и Фьюри продемонстрировали только отдельные проблески
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Британский супертяжеловес Леннокс Льюис прокомментировал предстоящий реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

"Я бы сказал, что Фьюри хочет нокаутировать Уайлдера. Он обладает силой, ему просто нужно правильным образом ее развивать. Ему необходим человек, который раскроет его силу. Его рост – 206 сантиметров. В первом бою Фьюри потряс Уайлдера, ему хватает силы, чтобы нанести урон Деонтею.

Если Фьюри собирается пойти на Уайлдера, ему лучше как следует постараться. Мне кажется, что Тайсон порубится с ним около минуты, а затем снова будет боксировать.

Всему миру было важно увидеть, кто является лучшим супертяжеловесом. В первом бою Уайлдер и Фьюри продемонстрировали только отдельные проблески. Деонтей и Тайсон показали, кто мощнее, у кого лучшая правая рука, кто из них мобильнее и у кого лучшие боксерские навыки. Теперь надо выяснить, кто победит – панчер или боксер", – сказал Льюис.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Леннокс Льюис
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