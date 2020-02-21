Леннокс Льюис: В первом бою Уайлдер и Фьюри продемонстрировали только отдельные проблески

Британский супертяжеловес Леннокс Льюис прокомментировал предстоящий реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

"Я бы сказал, что Фьюри хочет нокаутировать Уайлдера. Он обладает силой, ему просто нужно правильным образом ее развивать. Ему необходим человек, который раскроет его силу. Его рост – 206 сантиметров. В первом бою Фьюри потряс Уайлдера, ему хватает силы, чтобы нанести урон Деонтею.

Если Фьюри собирается пойти на Уайлдера, ему лучше как следует постараться. Мне кажется, что Тайсон порубится с ним около минуты, а затем снова будет боксировать.

Всему миру было важно увидеть, кто является лучшим супертяжеловесом. В первом бою Уайлдер и Фьюри продемонстрировали только отдельные проблески. Деонтей и Тайсон показали, кто мощнее, у кого лучшая правая рука, кто из них мобильнее и у кого лучшие боксерские навыки. Теперь надо выяснить, кто победит – панчер или боксер", – сказал Льюис.