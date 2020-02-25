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Уайлдер может уволить тренера, который выбросил полотенце в бою с Фьюри

Бокс
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Боксер вместе со своими помощниками примет решение

Уайлдер может уволить тренера, который выбросил полотенце в бою с Фьюри
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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер в очередной раз раскритиковал одного из своих тренеров Марка Бриланда, который выбросил полотенце в седьмом раунде поединка против нового чемпиона WBC в тяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

"Я лучше умру, чем сдамся. Марк знал это. Он знал мое отношение к этому!

Я говорил это много лет. Я говорил это всем своим тренерам, независимо от того, как это может выглядеть со стороны, независимо от того, как сильно вы меня любите и какие чувства вы испытываете в критические моменты боя.

Буду ли я работать с Марком дальше? Мы еще не решили. Я готов отправиться в Африку. Как только я приеду домой из Африки, мы примем командное решение.

Независимо от того, какое решение будет принято, я люблю Марка. Вся команда очень любит Марка. Он был со мной с самого начала", – сказал Уайлдер.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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