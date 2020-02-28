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Бой Джошуа – Пулев состоится 20 июня

Бокс
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Теперь официально.

Бой Джошуа – Пулев состоится 20 июня
Новина українською

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн в комментарии для BoxingScene подтвердил договоренность с Бобом Арумом по бою с болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО). Таким образом, сторонам удалось согласовать поединок без проведения торгов.

Джошуа и Пулев сразятся 20 июня в Лондоне на футбольной арене Tottenham Hotspur Stadium, которая вмещает свыше 60 тысяч человек.

Для Джошуа бой с Пулевым станет первым с момента победы в реванше над Энди Руисом (33-2, 22 КО). Британец в декабре прошлого года выиграл единогласным решением судей и вернул в свои руки три титулы в хэвивейте.

Пулев 5 лет назад уже претендовал на пояса WBA, WBO и IBF, но зрелищным нокаутом проиграл украинцу Владимиру Кличко.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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