Теофимо Лопес: Бой с Ломаченко закончится только по одному сценарию – нокаутом

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес прокомментировал предстоящий поединок против чемпиона WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко.

"Мы сделаем тренировочный лагерь недель на 8-9. Где-то так. Я буду оставаться последовательным. Буду следить за весом и довольно много работать над техникой.

Я буду с вами честен. Перед боем с Ричардом Комми мы много работали над правым через руку, левым хуком, ударами по корпусу. Работали вблизи, над апперкотами и всем остальным. Это то, что мы сделали. Это сработало.

Здесь будет то же самое. Нужно быть техничным. Мы знаем, что нам нужно делать. Всем просто необходимо следить за нами. Люди недооценивают меня. Они считают, что я не могу делать то, что я могу. Они видят силу, но не видят технику и IQ в ринге. А это то, что я люблю. Бой с Ломаченко закончится только по одному сценарию – нокаутом", – сказал Лопес.

Бой Ломаченко – Лопес может состояться в мае в Нью-Йорке.